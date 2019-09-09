Похудевшему на 100 килограммов Семчеву требуется подтяжка кожи

Актер Александр Семчев за год похудел на 100 килограммов. Теперь артисту требуется операция по подтяжке кожи на лице.

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Однако ложиться под нож Семчев не спешит — говорит, что не хочет, чтобы ему «стянули кожу на затылке» и поэтому к принятию такого решения артист подходит осторожно. Он консультируется со специалистами и тщательно взвешивает свое решение. Тем более, некоторая часть проблемы может со временем решиться сама.

«Вообще-то, лишняя кожа иссекается. К тому же кожа имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется как барабан», — цитирует слова Александра сайт KP.RU.

Быстро и радикально скинуть лишний вес Семчеву помогла смена привычного рациона. Александр перешел на дробное питание, за раз съедает не больше 300 граммов пищи. Ест актер в основном овощи и немного круп. Кроме того, звезда с первых дней похудения стал заниматься физкультурой.

«Нагрузки — нет, а физкультурой заниматься можно. Качать потихоньку пресс, никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба», — поделился секретом Семчев.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Семчева о том, что ему не дают новых ролей в театре.