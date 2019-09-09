Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом

Лиза Галкина может похвастаться отменным аппетитом. Доказательства этого появились на фан-странице в Instagram, посвященной дочери Аллы Пугачевой. В кадре Лиза с удовольствием обедает супом. Рядом с первым блюдом стоит еще одна тарелка, на которой лежит перловка.

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Instagram @elizaveta_galkinaaa

Поклонников, правда, в большей степени привлекло лицо девочки, а не ее аппетит. Пользователи отметили огромные и выразительные глаза наследницы Примадонны и милый розовый сарафан с бантиком на спине. А вот достаточно незатейливые блюда на столе юной звезды фанаты восприняли совершенно спокойно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина устала от внимания отца, который постоянно снимает их с братом.