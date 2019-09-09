Максим Галкин и дня не может прожить без того, чтобы не опубликовать в Instagram фото или видео со своими детьми в главных ролях. Подписчики юмориста этому только рады: пятилетние близнецы — Лиза и Гарри — давно завоевали любовь пользователей соцсети своими необыкновенными искренностью и непосредственностью. Очевидно гены сделали свое дело — только такие детишки и могли появиться в семье Аллы Пугачевой и знаменитого комика.

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На этот раз в сеть попал ролик, на котором Максим Галкин тайком снимает детей, пока они что-то бурно обсуждают во время прогулки. В какой-то момент Лиза Галкина оборачивается, и обнаруживает — отец ведет запись ее беседы с братом на камеру телефона.

«Гарри, он снимает нас!», — закричала малышка.

На кадрах видно, как Лиза Галкина делает недовольное лицо, морщит маленький носик и пытается закрыть объектив рукой, как настоящая голливудская знаменитость во время атаки папарацци.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось фото Лизы Галкиной за дошкольными занятиями.