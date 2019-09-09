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  4. «Ты котлеты ела?»: Исхаков и Гагарина поздравили друг друга с пятилетием брака

«Ты котлеты ела?»: Исхаков и Гагарина поздравили друг друга с пятилетием брака

, 16:08 Видео 302

Именитый фотограф опубликовал первое совместное фото с женой, а Полина попыталась взять у мужа интервью — правда, потерпела фиаско.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

В понедельник, 9 сентября, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков отмечают юбилей — пятилетие брака. Оба супруга посвятили этому посты на своих страницах в Instagram. Глава семьи, например, опубликовал первую совместную фотографию с женой, которая была когда-то опубликована в соцсети. На снимке Дмитрий и Полина позируют в свитерах, натянутых на головы.

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Instagram @isxakov

А Гагарина решила взять у мужа праздничное интервью. Она опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Исхаковым. В кадр супруги поместились, только тесно прижавшись друг к другу — это и сыграло злую шутку с певицей.

«Ты что, ела котлеты? Или сырое мясо? Ты точно ела сырой фарш! Ну пахнет сырым фаршем от тебя!» — шутит фотограф.

Впрочем, сама Полина в этом же видео назвала заявление мужа «вот таким вот комплиментом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спящая в кресле Полина Гагарина вызывала у поклонников прилив нежности.

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