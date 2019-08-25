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  4. «Спящая красавица»: Голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло — фото

«Спящая красавица»: Голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло — фото

, 6:16 Фото 792

Певица выложила в сеть снимок, сделанный в одном из кипрских отелей.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Полина Гагарина на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками снимком, сделанным на балконе одного из отелей на Кипре. На фото обнаженная 32-летняя певица, дремлет в кресле завернувшись в одеяло.

«Когда тебя пришли красить к концерту, а ты уже почти готов… Встать… Ну почти… И еще пять минут», — написала Полина Гагарина.

Instagram @gagara1987

Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Подписчики знаменитости в комментариях пожелали ей побольше отдыхать и отметили, что с ее внешними данными косметику можно не использовать. В общем и целом, фото сонной певицы поклонникам пришлось по душе.

«Какие жизненные фото! Какая настоящая и красивая!»

«Спящая красавица»;

«Богиня должна отдохнуть, тсс…»;

«Бедная деточка, притомилась»;

«Еще бы одеялко стянуть», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника.

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«Спящая красавица»: Голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло — фото

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