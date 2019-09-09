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Рогозин о задержанных на объекте «Роскосмоса»: «Интересное гражданство»

, 17:09 Видео 81

Глава корпорации предостерег желающих проникнуть на закрытую территорию.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, Юрий Смитюк, www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, imagebroker/Siepmann, NASA

Некоторые из задержанных за попытку пробраться на режимный объект «Роскосмоса» оказались с «интересной» политической принадлежностью и гражданством. Глава корпорации Дмитрий Рогозин в понедельник, 9 сентября, прокомментировал две попытки злоумышленников проникнуть на закрытую территорию, которые те предприняли в минувшие выходные.

«Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», — цитирует главу «Роскосмоса» ФАН.

7 сентября на территории объекта были задержаны трое человек, которые намеревались там провести фотосъемку, а затем выложить снимки в интернет. Они также рассказали, что вслед за ними прибудет группа более десяти человек с целью нанесения порчи оборудованию. Когда они появились на месте, то были задержаны полицией.

«Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности „Роскосмоса“, никого жалеть не будем — блогеры они, танцовщики, террористы, какая разница. Отношение будет одинаковым», — подчеркнул Рогозин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что целью злоумышленников были объекты, которые расположены в городском поселении Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. В 1948 году в этой местности начали возводить секретный испытательный полигон для ракетно-космической отрасли. В 1990-е это место стало открытым для въезда. В 2000-х здесь образовался город Пересвет, где функционирует градообразующее предприятие Федерального космического агентства по испытаниям ракетных двигателей, космических аппаратов и спутников.

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