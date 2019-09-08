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Задержаны 14 вандалов, планировавших испортить оборудование Роскосмоса

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О поимке злоумышленников сообщили в госкорпорации 8 сентября.

Фото : ТАСС

Поймали 14 вандалов, собиравшихся испортить оборудование «Роскосмоса» Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП в составе Госкорпорации «Роскосмос»). Их задержали сотрудники службы безопасности, пишет ТАСС.

Троих злоумышленников на территории центра поймали 7 сентября. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что «злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет»

Затем на следующий день были задержаны еще четырнадцать человек на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия. Также выяснилось, что на территорию ФКП «НИЦ РКП» в ночь с 7 на 8 сентября планировали проникнуть группы до 50 человек с целью нанесения порчи оборудованию.

Как стало известно РЕН ТВ, целью злоумышленников были объекты, которые расположены в городском поселении Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. Дело в том, что в 1948 году это поселение задумывалось как секретный испытательный полигон для ракетно-космической отрасли, который в 90-е открыли для въезда. В 2000-х на этом месте образовался город Пересвет, где функционирует градообразующее предприятие Федерального космического агентства по испытаниям ракетных двигателей, космических аппаратов и спутников.

Блогеры, сталкеры и руферы уже не первый раз пытаются попасть на этот объект. Вероятно, и в этот раз интерес подростков вызвало градообразующее предприятие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что координатор движения «Голос» задержан в Москве за хулиганство.

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