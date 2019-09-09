Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу в понедельник, 9 сентября, ответили на призыв к России быть «нормальной страной», который озвучил глава Пентагона Марк Эспер.
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Глава внешнеполитического ведомства России также отметил выделение американским правительством крупных сумм на вмешательство в дела других стран. Сергей Лавров напомнил, что именно конгресс США дал поручение Госдепу расходовать по 20 миллионов долларов в год на «продвижение демократии» в России.
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Министр иностранных дел после этого передал слово Сергею Шойгу, который сделал емкое дополнение.
«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — заявил Сергей Шойгу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона посоветовал России «изменить свое поведение».