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  4. Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» — видео

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» — видео

, 18:54 Видео 60

По словам главы российского МИД, Москва и Вашингтон расходятся во мнении относительно понимания «нормальности».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу в понедельник, 9 сентября, ответили на призыв к России быть «нормальной страной», который озвучил глава Пентагона Марк Эспер.

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права», — сказал Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также отметил выделение американским правительством крупных сумм на вмешательство в дела других стран. Сергей Лавров напомнил, что именно конгресс США дал поручение Госдепу расходовать по 20 миллионов долларов в год на «продвижение демократии» в России.

«И мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооруженные, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран — членов Евросоюза», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел после этого передал слово Сергею Шойгу, который сделал емкое дополнение.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — заявил Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Пентагона посоветовал России «изменить свое поведение».

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