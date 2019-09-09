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«Одноклассники» запустили образовательный проект о воспитании детей

, 19:06 22

Благодаря ему пользователи соцсети смогут узнать о современном воспитании и распространенных стереотипах, связанных с родительством.

Фото: ok.ru

Образовательный проект #меняволнует начинает свою работу в «Одноклассниках». Начиная с понедельника, 9 сентября, в соцсети ежедневно в 19:00 по московскому времени будут проходить трансляции круглых столов от «Дети Mail.ru», ток-шоу «Доктор И...», телеканала RTVI, а также вебинаров от психологов центра Alter.

Также будет запущено специальное приложение для публикации лонгридов от различных изданий, в числе которых - «МЕЛ», «Т—Ж», «Такие дела», «Нет, это нормально» и Psyсhologies. В этих текстах пользователям соцсети смогут почерпнуть знания о том, как гендерные стереотипы влияют на воспитание детей, о влиянии интернета на подростков, о первой любви, мифах о прививках и многом другом.

В свою очередь, каждый из прямых эфиров будет посвящен теме дня. Например, 9 сентября пользователи «Одноклассников» смогут задать свой вопрос психологу центра Alter о том, как понять себя и решиться на самый заветный шаг в жизни - рождение ребенка. Круглый стол от «Детей Mail.ru», который пройдет 12 сентября, будет посвящен теме безопасности на улице и в интернете. А 15 сентября телеканал RTVI поднимет извечный вопрос о взаимоотношениях отцов и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о появлении в «Одноклассниках» интерактивной маски «Хабиб»

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