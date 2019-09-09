Путин поручил Миллеру рассмотреть вопрос о поставках газа в Китай через Монголию

Подготовка к осенне-зимнему сезону в газовой отрасли идет полным ходом. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече Владимиром Путиным. Обсудили и крупные проекты по поставке голубого топлива в другие страны — в частности, в Китай, транзитом через Монголию. Это альтернатива западному маршруту через Алтай: его обсуждают давно, но он всегда считался технически сложным. Маршрут через монгольские степи проще и дешевле.

«Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по маршруту дальневосточному», — отметил Алексей Миллер.

«Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию. Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить», — заявил Владимир Путин.

Затронули тему взаимодействия «Газпрома» с украинскими потребителями. Переговоры с Киевом все еще продолжаются. Главный вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Если документ подпишут, цена для украинского рынка может быть снижена на 25%. Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря.