День Анны и Саввы Скирдников: Что можно и нельзя делать 10 сентября

Православные христиане во вторник, 10 сентября, чтят память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого.
История праздника
Верующие часто обращались к Святым за советом. Считалось, что они могут творить настоящие чудеса. Анна была первой, кто встретил младенца Иисуса Христа в храме, куда принесли его родители, а Савва принял монашеский постриг в Афоне, и все свободное время проводил в молитвах. Он умел исцелять людей и всех, кто к нему пришел, наставлял на истинный путь и учил вести праведный образ жизни.
В народе Анну и Савву прозвали Скирдниками, поскольку именно 10 сентября было принято вывозить с полей последние снопы и складывать их в скирды.
Что можно делать 10 сентября
Крестьяне считали День памяти Анны и Саввы Скирдников большим праздником, поэтому устраивали в этот день широкие гуляния. 10 сентября было принято накрывать богатый стол, печь пироги и ходить в гости.
Этот день идеально подходит для торговли и заключения сделок. Считается, что договоры, подписанные в этот день, с большей вероятностью будут прибыльными.
Что нельзя делать 10 сентября
В День памяти Анны и Саввы Скирдников нельзя свататься и делать предложение руки и сердца возлюбленной. Желающим узаконить отношения лучше подождать следующего дня, чтобы заявить о своих чувствах.
Также 10 сентября лучше отказаться от длительных прогулок, особенно по незнакомым местам. Есть поверье, что в этот день существует большой риск заблудиться.
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