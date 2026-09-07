Ковчег с мощами Дмитрия Донского разместили в храме Христа Спасителя
Святыня будет доступна для поклонения верующих до 20 сентября.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Власов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского разместили в храме Христа Спасителя. Туда его доставили после Общемосковского крестного хода, который прошел накануне. В нем приняли участие сто тысяч человек. Все вместе они прошли более шести километров. Шествие паломников и прихожан возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мощи святого в стенах главного православного собора России будут доступны для поклонения верующих до 20 сентября.
Напомним, саркофаг с останками Дмитрия Донского, покровителя воинства и защитника земли Русской, обнаружили в Архангельском соборе Кремля во время реставрации в июле. Президент России Владимир Путин назвал открытие чудесным и уникальным.
Находка стала знаковым обретением особенно на фоне того, как киевские власти устраивают церемонию перезахоронения останков лидеров украинских нацистов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
74%
Нашли ошибку?