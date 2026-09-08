«Общее достояние»: Путин назвал языки и традиции народов России богатством

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Он напомнил, что на территории нашей страны в мире живут представители порядка 200 народностей.

Путин назвал главное богатство России

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Путин назвал языки и традиции народов России богатством

Языки и традиции живущих в согласии народов — истинное богатство России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню языков и народов РФ.

Путин напомнил, что на территории нашей страны проживает представители порядка 200 народностей.

«Их языки, самобытные традиции и обычаи — наше общее достояние и истинное богатство России», — говорится в послании президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил, что одна из самых главных задач, стоящих перед Россией, — сохранить то языковое и этнокультурное многообразие, которое сегодня есть в РФ. Этому государство уделяет особое внимание. С этой целью выпускаются, например, специальные учебники, в том числе литература на национальных языках.

«Сохраняя самобытные языки, важно помнить, что связующей нитью для всех народов служит русский язык», — сказал Путин, добавив, что именно русский язык во многом сформировал нашу страну как единое многонациональное государство.

Ранее Путин обратился к президенту Бразилии Лулу да Силву и поздравил его с Днем независимости. Российский лидер отметил, что отношения между странами успешно развиваются.

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