День Анны и Саввы Скирдников: Что можно и нельзя делать 10 сентября

Православные христиане 10 сентября чтят память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого.

История праздника

Верующие часто обращались к Святым за советом. Считалось, что они могут творить настоящие чудеса. Анна была первой, кто встретил младенца Иисуса Христа в храме, куда принесли его родители, а Савва принял монашеский постриг в Афоне и все свободное время проводил в молитвах. Он умел исцелять людей и всех, кто к нему пришел, наставлял на истинный путь и учил вести праведный образ жизни.

В народе Анну и Савву прозвали Скирдниками, поскольку именно 10 сентября было принято вывозить с полей последние снопы и складывать их в скирды.

Что можно делать 10 сентября

Крестьяне считали День памяти Анны и Саввы Скирдников большим праздником, поэтому устраивали в этот день широкие гуляния. 10 сентября было принято накрывать богатый стол, печь пироги и ходить в гости.

Этот день идеально подходит для торговли и заключения сделок. Считается, что договоры, подписанные в этот день, с большей вероятностью будут прибыльными.

Что нельзя делать 10 сентября

В День памяти Анны и Саввы Скирдников нельзя свататься и делать предложение руки и сердца возлюбленной. Желающим узаконить отношения лучше подождать следующего дня, чтобы заявить о своих чувствах.

Также 10 сентября лучше отказаться от длительных прогулок, особенно по незнакомым местам. Есть поверье, что в этот день существует большой риск заблудиться.

Приметы на 10 сентября

Если сегодня погожий денек, то заморозков в ближайшее время можно не ждать, пишет «Утро.ру»;

Если за окном гроза — вся осень будет теплой;

Окрасившиеся на березе в желтый цвет листья предвещают богатый урожай опят;

Если кому-то сегодня приснился покойный, его ждет крепкий и счастливый брак.

Именины

10 сентября отмечают именины Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна и Федор.

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