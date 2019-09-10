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  4. Марину Александрову в новом образе сравнили с Майклом Джексоном

Марину Александрову в новом образе сравнили с Майклом Джексоном

, 2:31 Фото 47

На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото, на котором продемонстрировала нетипичный для себя яркий макияж.

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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova

Российская актриса театра и кино Марина Александрова удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда, запомнившаяся зрителям в самых женственных и нежных образах, решила примерить новый стиль, который не всем фанатам пришелся по вкусу.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала портретный снимок, на котором внимание привлекают небрежно убранные волосы и яркий макияж, выполненный в технике скоки айз. В подписи к посту Александрова рассказала, какую оценку своей внешности недавно услышала от окружающих.

«Какая красивая у вас дочь, совсем на вас не похожа.» Сказали мне, увидев с дочкой. И как это расценивать?» — обратилась к подписчикам теледива.

Instagram @mar_alexandrova

Некоторые в комментариях отметили, что подобные отзывы ожидаемы, поскольку за последнее время Марина сильно постарела.

«Это старость, Мариночка».

«Стареете», — отметили фолловеры.

Другие, в свою очередь, поддержали эксперименты любимой актрисы и даже сравнили ее новый образ со стилем Майкла Джексона.

«На Майкла Джексона похожа!»

«Вечно молодая!»

«Глаза нереальные!»

«Красивая вы, барышня», — приободрили звезду фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Александрова похвасталась мопедом.

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