Марину Александрову в новом образе сравнили с Майклом Джексоном

Российская актриса театра и кино Марина Александрова удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда, запомнившаяся зрителям в самых женственных и нежных образах, решила примерить новый стиль, который не всем фанатам пришелся по вкусу.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала портретный снимок, на котором внимание привлекают небрежно убранные волосы и яркий макияж, выполненный в технике скоки айз. В подписи к посту Александрова рассказала, какую оценку своей внешности недавно услышала от окружающих.
Некоторые в комментариях отметили, что подобные отзывы ожидаемы, поскольку за последнее время Марина сильно постарела.
«Это старость, Мариночка».
«Стареете», — отметили фолловеры.
Другие, в свою очередь, поддержали эксперименты любимой актрисы и даже сравнили ее новый образ со стилем Майкла Джексона.
«На Майкла Джексона похожа!»
«Вечно молодая!»
«Глаза нереальные!»
«Красивая вы, барышня», — приободрили звезду фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Александрова похвасталась мопедом.