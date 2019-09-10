Со вторника, 10 сентября, в России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок. Вместо 17%, ставка будет составлять 15%. Это последнее выполненное обязательство, данное правительством при вступлении во Всемирную торговую сеть (ВТС). Что, по мнению экспертов, должно привести к падению стоимости импортных автомобилей на внутреннем рынке. Впрочем, окончательное решение — за официальными дилерами. Никто не исключает, что предприниматели могут использовать ситуацию в своих интересах. И даже наоборот увеличить цены, чтобы получить еще большую прибыль.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут отменить транспортный налог.