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  4. В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок

В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок

, 7:08 Эфирная новость 111

Вместо 17%, ставка будет составлять 15%.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, 5-tv.ru

Со вторника, 10 сентября, в России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок. Вместо 17%, ставка будет составлять 15%. Это последнее выполненное обязательство, данное правительством при вступлении во Всемирную торговую сеть (ВТС). Что, по мнению экспертов, должно привести к падению стоимости импортных автомобилей на внутреннем рынке. Впрочем, окончательное решение — за официальными дилерами. Никто не исключает, что предприниматели могут использовать ситуацию в своих интересах. И даже наоборот увеличить цены, чтобы получить еще большую прибыль.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут отменить транспортный налог.

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