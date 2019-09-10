Ученые анонсировали первое в истории видео с настоящей черной дырой

Ученые анонсировали уникальное видео — реальное изображение черной дыры, что называется в действии. В проекте будут задействованы восемь обсерваторий по всему миру и несколько сверхмощных телескопов с камерами. Снимать планируется самый центр Млечного Пути на расстоянии в 53 световых лет. Астрономы рассчитывают снять то, чем на протяжении десятилетий вдохновлялись авторы научной фантастики — моментом падения вещества за горизонт событий. Сенсационный ролик планируют показать в начале следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский телескоп впервые смог «увидеть» двойную сверхмассивную черную дыру.