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Ученые анонсировали первое в истории видео с настоящей черной дырой

, 7:29 Эфирная новость 20

С помощью нескольких телескопов были проведены наблюдения за свермассивными черными дырами в галактике М87 и в центре Млечного Пути.

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Фото, видео: Антон Ваганов, 5-tv.ru

Ученые анонсировали уникальное видео — реальное изображение черной дыры, что называется в действии. В проекте будут задействованы восемь обсерваторий по всему миру и несколько сверхмощных телескопов с камерами. Снимать планируется самый центр Млечного Пути на расстоянии в 53 световых лет. Астрономы рассчитывают снять то, чем на протяжении десятилетий вдохновлялись авторы научной фантастики — моментом падения вещества за горизонт событий. Сенсационный ролик планируют показать в начале следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский телескоп впервые смог «увидеть» двойную сверхмассивную черную дыру.

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