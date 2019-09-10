В Москве из банковской ячейки исчезли 45 миллионов рублей

В столице из банковской ячейки исчезли более 45 миллионов рублей. По информации 5-tv.ru, предприниматель в декабре прошлого года оставил на хранение в банке деньги в валюте — 700 тысяч долларов, это более 45 миллионов рублей.

В понедельник, 9 сентября, пострадавший попытался открыть ячейку собственным ключом, однако потерпел неудачу. Бизнесмен вызвал слесаря, банковскую ячейку вскрыли — вот только денег там не оказалось.

Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за один день в Москве из трех банковских ячеек пропали почти 60 миллионов рублей.