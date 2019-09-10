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Видео: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Курганской области

, 8:59 Видео 29

На междугородной трассе столкнулись «Газель» и легковой автомобиль.

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Фото, видео: ВКонтакте @chp45

Смертельное ДТП произошло в Курганской области во вторник, 10 сентября. Транспортные средства «Газель» и Mazda столкнулись на трассе Екатеринбург — Шадринск. За рулем находились мужчины 56 и 34 лет, оба — жители Шадринска, сообщают очевидцы.

По данным регионального Управления ГИБДД, в столкновении погибли четыре человека — оба водителя и двое пассажиров легкового автомобиля. Официальной информации об обстоятельствах ДТП пока нет, однако можно предположить, что после столкновения одно из транспортных средств загорелось — на фотографиях с места происшествия заметен обгоревший корпус Mazda, на месте работают пожарные.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что семья из трех человек, включая ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области.

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