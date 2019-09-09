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Семья из трех человек, включая ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области

, 19:35 Фото 29

Авария произошла на автодороге Кузнецк — Поселки.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области. Авария произошла вечером в понедельник, 9 сентября, на автодороге Кузнецк — Поселки в Кузнецком районе.

Как стало известно 5-tv.ru, 33-летний водитель Lada Granta по невыясненной пока причине допустил столкновение с грузовиком Mercedes.

В результате мощного удара на месте происшествия погибли водитель отечественной легковушки, его 26-летняя супруга и их дочь, которой 9 сентября исполнилось пять лет. В аварии также пострадал 33-летний мужчина, предположительно водитель грузовика, у него перелом голени.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек стали жертвами ДТП в Краснодарском крае.

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