Джеки Чан отменил свою поездку в Россию на премьеру фильма с его участием

Визит Джеки Чана в Россию 11 сентября отменен. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили организаторы визита.

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Актер должен был приехать в Москву, чтобы поучаствовать в премьере фильма «Тайна печати дракона» — Джеки сыграл в ленте одну из ролей. Однако поездку пришлось отменить — в графике знаменитости, сообщает ТАСС, появились «непредвиденные изменения».

Однако сама премьера фильма все равно состоится. Выходящую в российский прокат картину презентуют актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина, режиссер Олег Степченко, а также продюсеры Сергей Сельянов и Алексей Петрухин. Киноленту совместно создавали специалисты России, Китая, США и Европы. Согласно сюжету, император Петр Первый поручает главному герою фильма — путешественнику Джонатану Грину из Англии — заняться составлением карт дальневосточной части России. Возложенная на него задача приводит героя в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что производитель российского фильма «Вий» требует с Джеки Чана и Шварценеггера 216 миллионов рублей.