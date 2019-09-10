  1. Пятый канал
  4. Ночь после бури: более 13 тысяч японцев не смогли покинуть Токио

Ночь после бури: более 13 тысяч японцев не смогли покинуть Токио

, 20:45 Видео 55

Жители префектуры Тиба из-за последствий природной аномалии, не смогли покинуть столицу Японии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, Twitter @NHKWORLD_News

После того, как в понедельник, 9 сентября, тайфун «Факсай» нарушил расписание авиа и ж/д рейсов на территории восточной Японии, улететь из страны не смогли более 13 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Покинуть место бедствия японцы не смогли из-за нарушенного транспортного сообщения между аэропортом и Токио. Магистраль, ведущая к воздушным воротам, была перекрыта. Скоростные автобусы и такси частично прекратили свою работу на момент шторма. Во вторник, 10 сентября, движение поездов было возобновлено.

Сейчас руководство аэропорта старается создать пассажирам аэропорта «Нарита» максимально комфортные условия. Людям уже выдали воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки и терминалы для зарядки гаджетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трех погибших и 60 пострадавших от японского тайфуна «Факсай».

Читайте также

+21° Днём +25°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

21:39
«Мне мои зубы нравятся»: Возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам
21:25
Число пострадавших с ДТП со «скорой помощь» в Ленобласти возросло до пяти
21:11
Настя Ивлеева нашла способ освободиться от наручников для любовных утех
20:57
Без вины виноватые: улицы пригорода столицы Канады заполонили пьяные еноты
20:45
Ночь после бури: более 13 тысяч японцев не смогли покинуть Токио
20:33
Окрыленная любовью Костенко призналась в нежных чувствах к мужу

Сейчас читают

Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил
Женщина с двумя детьми пропала в Ленобласти
Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев