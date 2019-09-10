Ночь после бури: более 13 тысяч японцев не смогли покинуть Токио

После того, как в понедельник, 9 сентября, тайфун «Факсай» нарушил расписание авиа и ж/д рейсов на территории восточной Японии, улететь из страны не смогли более 13 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Покинуть место бедствия японцы не смогли из-за нарушенного транспортного сообщения между аэропортом и Токио. Магистраль, ведущая к воздушным воротам, была перекрыта. Скоростные автобусы и такси частично прекратили свою работу на момент шторма. Во вторник, 10 сентября, движение поездов было возобновлено.

Сейчас руководство аэропорта старается создать пассажирам аэропорта «Нарита» максимально комфортные условия. Людям уже выдали воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки и терминалы для зарядки гаджетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трех погибших и 60 пострадавших от японского тайфуна «Факсай».