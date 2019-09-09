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  4. 60 человек пострадали от тайфуна «Факсай» в Японии. Есть погибшие

60 человек пострадали от тайфуна «Факсай» в Японии. Есть погибшие

, 17:53 Видео 24

Сильный шторм оставил без света более 900 домов, а так же внес изменения в расписание местного аэропорта и ж/д вокзала.

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Фото, видео: Reuters, Twitter @NHKWORLD_News

Стихия обрушилась на восточную частью Японии в понедельник, 9 сентября. Тайфун «Факсай» уже успел унести жизни трех человек. Количество пострадавших — более 60. Об этом сообщает РИА Новости.

Шторм серьезно нарушил работу железнодорожного и воздушного сообщения. Больше половины населения, проживающего в префектуре Тиба, не смогли начать рабочую неделю из-за отмены столичных электричек. Улететь из токийского аэропорта «Нарита» не удалось более пяти тысячам пассажиров.

Несмотря на то, что движение поездов и авиасообщение удалось частично возобновить, подача электричества до сих пор не восстановлена. Повреждены 26 зданий. В их числе — православный Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио и самая крупная солнечная станция.

Разрушительная буря покинула территорию восточной Японии и продолжает движение в Тихом океане мимо побережья острова Хоккайдо со скоростью 30 км/ч. Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — 30 м/c, при порывах — до 50.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный тайфун «Кроса» обрушился на Японию в начале августа.

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