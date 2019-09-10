Домработница Петросяна считает, что Степаненко навела порчу на юмориста

Домработница известного юмориста Евгения Петросяна подозревает его бывшую супругу Елену Степаненко, с которой они прожили в браке 33 года, в наведении порчи на артиста, передает Teleprogramma.pro.

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По словам женщины, во время уборки она стала замечать страшные находки. Одной из них оказался веревочный силуэт человека. Как рассказывает Ольга, «кукла была глубоко посажена на косяке двери».

Работница призналась, что поначалу не обращала внимания на подобные «сюрпризы», однако после того, как странные вещи стала находить чаще, задумалась. По ее мнению, на Петросяна кто-то навел порчу. Под подозрение попала экс-супруга юмориста Елена Степаненко, с которой в последнее время артист перестал находить общий язык.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая любовница Петросяна оказалась копией своей мамы. Татьяна Брухунова поздравила родительницу с днем рождения, опубликовав в соцсетях ее снимки.