Настя Ивлеева нашла способ освободиться от наручников для любовных утех

Популярный блогер, телеведущая Настя Ивлеева умеет прекрасно монетизировать свои творческие способности. Помимо многочисленных съемок и командировок, а также только что начавшейся семейной жизни с рэпером Элджеем, 28-летняя теледива находит время для рекламы и продвижения самых разных продуктов. При чем делает она это всегда весьма креативно.

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На этот раз она сымпровизировала в рекламном ролике крема с конопляным маслом. Героиня видео активно готовится к свиданию: она поместила носки в бюстгальтер для увеличения объема груди, налила в бокалы вино и решила испробовать наручники для любовных утех.

Ивлеева приковала свою руку к спинке кровати и только потом вспомнила, что ключей нет.

Но смекалке девушке не занимать, и она умудряется пальцем ноги дотянуться до ноутбука и заказать крем. Когда курьер доставил покупку, Настя, смазав кожу руки, снимает ненавистные оковы.

И вдруг она замечает, что ее кожа стала удивительно нежной, после чего она передумала встречаться со своим кавалером, так как «у него грубая кожа».

В начале сентября Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию — теперь новоиспеченная невеста стала Анастасией Узенюк.