Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей за 2018 год

Согласно отчету Счетной палаты РФ, объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год исчисляется 426 миллиардами рублей, сообщает URA.RU.

« Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1% », — говорится в документе.

В отчете органа государственного финансового контроля отмечается, что основная масса нарушений была выявлена в части использования средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Кудрин предложил ужесточить ответственность за недострой. По словам главы Счетной палаты, цифры по замороженным объектам в некоторых регионах просто ужасают.