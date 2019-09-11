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  4. Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей за 2018 год

Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей за 2018 год

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Основная масса нарушений была выявлена в части использования средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Согласно отчету Счетной палаты РФ, объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год исчисляется 426 миллиардами рублей, сообщает URA.RU.

«Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%», — говорится в документе.

В отчете органа государственного финансового контроля отмечается, что основная масса нарушений была выявлена в части использования средств федерального бюджета и при оказании услуг населению госучреждениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Кудрин предложил ужесточить ответственность за недострой. По словам главы Счетной палаты, цифры по замороженным объектам в некоторых регионах просто ужасают.

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