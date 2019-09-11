Реки в трех районах Хабаровского края достигнут опасных отметок

Как минимум трем районам Хабаровского края угрожает мощное наводнение. В управлении МЧС предупреждают, что из-за дождей уровень в реке Амур уже в ближайшие дни поднимется до отметки в десять метров. Это на метр больше критического уровня.

Десятки сел в зоне паводка могут полностью скрыться под водой. В Комсомольске-на-Амуре по большинству улиц сейчас можно передвигаться только вплавь. А вода, между тем, все продолжает прибывать.

Сложная паводковая ситуация в Хабаровском крае отмечается с конца июля. В четырех районах до сих пор затоплены сотни садовых участков и домов. В регионе готовы в любой момент начать эвакуацию населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Сбербанка Греф рассказал президенту России Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна.