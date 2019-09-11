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Реки в трех районах Хабаровского края достигнут опасных отметок

, 8:18 Эфирная новость 10

Интенсивные подъемы уровней воды на 50 — 190 сантиметров в сутки наблюдаются на реках Амгунь, Бурея, Нимелен, Ниман и Тырма.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Моргулис, 5-tv.ru

Как минимум трем районам Хабаровского края угрожает мощное наводнение. В управлении МЧС предупреждают, что из-за дождей уровень в реке Амур уже в ближайшие дни поднимется до отметки в десять метров. Это на метр больше критического уровня.

Десятки сел в зоне паводка могут полностью скрыться под водой. В Комсомольске-на-Амуре по большинству улиц сейчас можно передвигаться только вплавь. А вода, между тем, все продолжает прибывать.

Сложная паводковая ситуация в Хабаровском крае отмечается с конца июля. В четырех районах до сих пор затоплены сотни садовых участков и домов. В регионе готовы в любой момент начать эвакуацию населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Сбербанка Греф рассказал президенту России Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна.

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