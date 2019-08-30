Корабль «Вышний Волочек» произвел запуск крылатых ракет «Калибр»

В акватории Черного моря уничтожили корабль неприятеля — условного, который находился на расстоянии 40 миль (чуть более 64 километров). Такова была легенда масштабных учений, которые проходят сейчас на 12 полигонах Южного военного округа.

В них принимают участие более восьми тысяч военнослужащих и свыше 2,5 тысяч военной техники. Задачи выполняли десять боевых кораблей и судов, а также самолеты морской авиации.

Впервые стрельбы выполнил экипаж корабля «Вышний Волочек». Он вошел в состав Черноморского флота в прошлом году. Расстояние до цели составило сорок морских миль. Эту дистанцию ракета преодолела за считанные секунды.

Крылатые ракеты «Калибр» — новейшее российское оружие. Их не раз использовали в Сирии против террористов. Все объекты боевиков были уничтожены.

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