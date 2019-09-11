Две башни: В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года

Весь мир в среду, 11 сентября, вспоминает один из самых страшных терактов в истории — атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона.

Жуткие кадры, как захваченные боевиками самолеты врезаются в небоскребы 11 сентября 2001 года, транслировали в прямом эфире. И самое страшное, когда здания начали рушится. Тогда погибли больше трех тысяч человек, вдвое больше были ранены.

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Этот день стал последним для многих пожарных и полицейских — настоящих героев, которые ценой своей жизни спасли 30 тысяч человек.

За кадром осталась трагедия еще одного — четвертого самолета: пассажиры пытались отбить лайнер у боевиков, он не долетел до Вашингтона и упал в Пенсильвании.

Ответственность за атаки взяла на себя исламистская группировка «Аль-Каида»*, которой весь мир объявил войну. А 11 сентября стало нарицательным. В память о терактах сегодня в Штатах будут приспущены национальные влаги, а на месте, где стояли башни-близнецы пройдут траурные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин предупреждал американского лидера Джорджа Буша-младшего об угрозе за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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