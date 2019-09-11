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Пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельске

, 13:07 Фото 60

Три автомобиля столкнулись на пересечении улицы Папанина и Окружного шоссе.

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Фото, видео: 29.mchs.gov.ru

Пять детей были госпитализированы после ДТП, которое произошло в Архангельске утром в среду, 11 сентября. Как сообщает Интерфакс, три автомобиля УАЗ-469, Lada Kalina и Lada Largus столкнулись на пересечении улицы Папанина и Окружного шоссе.

В пресс-службе регионального МЧС агентству уточнили, что все получили не тяжелые травмы. Все дети — их было шестеро, а также мужчина и женщина находились в Lada Largus.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии на юго-востоке Турции. Десять человек погибли и еще семеро пострадали в провинции Битлис.

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