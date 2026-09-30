Палеонтологи нашли на Крите череп носорога возрастом около 8,5 миллиона лет

Neakriti: на Крите найден череп двурогого носорога возрастом около 8,5 млн лет

Греческие палеонтологи раскопали на Крите череп носорога, обитавшего на планете примерно 8,5 миллиона лет назад. Как сообщил информационный портал Neakriti, останки древнего животного извлекли на территории Глобального геопарка ЮНЕСКО в муниципалитете Сития.

Раскопки вела научная группа лаборатории палеонтологии и стратиграфии геологического факультета Университета Патр. Руководил работами профессор Йоргос Илиопулос. Полевой этап стартовал в марте. Университет Патр, геопарк и муниципалитет Ситии объединили усилия, чтобы изучить палеонтологическое наследие региона.

Во время работ в районах Магантзе и Трапеза исследователи обнаружили новое захоронение окаменелостей. Кости извлекли из осадочных пород цельным блоком, упаковали и отправили в лабораторию.

После очистки и консервации ученые увидели главную находку — череп. Он принадлежал крупному двурогому носорогу вида Dihoplus pikermiensis — представителю верхнего миоцена, эпохи, охватывавшей период с 11 до пяти миллионов лет назад.

Эрозия уничтожила около половины черепа. На уцелевшем фрагменте сохранились три коренных зуба верхней челюсти — именно они имеют решающее значение для определения вида.

Предварительный анализ подтвердил, что останки принадлежат Dihoplus pikermiensis. Этот зверь был типичным представителем непарнокопытных так называемой пикермийской (гиппарионовой) фауны и обитал в верхнем миоцене на территории Западной Евразии.

По мнению ученых, находка доказывает, что в раннем миоцене Сития и весь Крит населяла наземная фауна, близкая той, что существовала тогда же в Западной Евразии.

Ранее, писал 5-tv.ru, исследователи истории Ноева ковчега (проект Noah's Ark Scans. — Прим. ред.) обнаружили новые артефакты в районе горы Арарат. Ученые впервые пробурили формацию Дурупынар в восточной Турции. В ходе работ они нашли полости с водой и грязью, а также слои с высоким содержанием органики. На глубине четырех-пяти метров бур встретил твердую преграду, которую команда приняла за возможную окаменевшую древесину.

Вице-президент проекта Эндрю Джонс заявил, что найденный материал может быть остатками верхней палубы судна. По его словам, в скважинах не обнаружено коренной породы или известняка, что опровергает версию о естественном происхождении формации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.