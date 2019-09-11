Казахстан и Япония: В петербургском Доме музыки рассказали о международном успехе

Петербургский Дом музыки активно развивает международное сотрудничество. Как сообщил художественный руководитель учреждения Сергей Ролдугин, сейчас музыканты налаживают тесную связь с Казахстаном. Отдельно он подчеркнул, что для казахстанской стороны дружеские отношения с РФ очень ценны. Коллектив Дома музыки давал концерты в бывшей советской республике за несколько дней до выборов нового президента и в день самого голосования. Правда, было ли так задумано организаторами или это символичное совпадение, Ролдугин судить не берется.

Налажен контакт и с Японией — уже 6 октября пианист Мирослав Култышев приедет с концертом в город Курияма, а 7, 8 и 9 октября выступит в Токио.

Дом музыки увеличил число своих так называемых резиденций — точек присутствия представителей учреждения. Расширяется география и так называемой «музыкальной сборной России» — впервые циклы концертов пройдут в Калининграде, Волгограде и Московском центральном зале «Зарядье».

Также учреждение занято поиском новых талантов — свое внимание Дом музыки, в том числе, сосредотачивает на подрастающем поколении, продолжая сотрудничать с детским лагерем «Артек».

«Почему с „Артеком“? Дело в том, что Санкт-Петербургский Дом музыки проводит летнюю академию для супер-супер наших солистов в Крыму. Но, чтобы отобрать супер-супер солистов в 16 лет, нужно их заметить лет в 10-12. Как это сделать? Это значит, нужно обратиться к более нежному возрасту — то есть к тому, который можно сыскать в „Артеке“», — объясняет Ролдугин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дому музыки удалось смягчить для своих музыкантов требования к провозу дорогостоящих музыкальных инструментов через российскую границу.