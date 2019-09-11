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  4. Дело об убийстве «короля шансона» Михаила Круга отправят в архив

Дело об убийстве «короля шансона» Михаила Круга отправят в архив

, 17:23 18

Одного из участников нападения на певца уже нет в живых.

Фото: www.globallookpress.com / Igor Primak

Следственный комитет Тверской области отказал в уголовном преследовании киллера Александра Агеева, который подозревался в убийстве знаменитого шансонье Михаила Круга, сообщает «Росбалт» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас Агеев находится в СИЗО Тверской области, но в скором времени его этапируют в Ямало-Ненецкий автономный округ, где будут судить за убийство сокамерника. У Агеева, помимо этого, еще два пожизненных срока.

В деле Михаила Круга следствие расценило роль Александра Агеева в преступлении как покушение на кражу. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Так как второго участника нападения Дмитрия Веселова нет в живых, то «дело Круга» будет отправлено в архив.

«Короля русского шансона» застрелили в собственном доме 30 июня 2002 года. Спасти певца не удалось, он скончался от полученных ранений в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве Круга киллер, сидя в тюрьме, убил еще двоих.

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