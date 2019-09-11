В Петербурге открылась 23-сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Форум такого высокого уровня под эгидой ООН проходит в нашей стране впервые.

На саммит съехались делегаты из более чем 150 стран. Обсуждаются передовые тренды в туризме.

В среду, 11 сентября, — основной день. Экспертам представляют потенциал России в качестве туристического направления. Нашу страну за последние пять лет посетили свыше 125 миллионов иностранных гостей. И это результат последовательной работы по развитию туриндустрии.

Об этом говорил Владимир Путин в своем обращении к делегатам ассамблеи:

«Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые серверы, созвучные прорывной технологичной цифровой эпохи. Так, в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно — быстро и без лишних формальностей», — заявил президент.

С 2021 года электронная визовая система должна заработать на всей территории России. Но уже с 1 октября иностранные туристы смогут воспользоваться этой услугой для поездок в Петербург.

По словам действующего губернатора Северной столицы Александра Беглова, на протяжении нескольких лет город удерживает лидирующие позиции в мировых рейтингах как лучшее туристическое направление Европы. И это стимул, чтобы создавать более комфортные условия для гостей Петербурга.

«В соответствии с поручением президента разработана электронная виза. Теперь восемь дней в Петерубрге могут находиться туристы. Для нас очень важно, что это не только для Петербурга, но и для Ленинградской области. Мы охватили весь пассажирский туристический поток. Город ставит амбициозные планы. Мы хотим охватить довести турпоток до 12,5 миллионов в год», — уверенно заявил Беглов.

Дальнейшее развитие туризма в Петербурге — один из ключевых пунктов программы Александра Беглова. Сегодня стало известно, что городская избирательная комиссия официально подтвердила его победу на губернаторских выборах.