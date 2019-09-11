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  4. В Дагестане отпраздновали 20-летие победы над международными террористами

В Дагестане отпраздновали 20-летие победы над международными террористами

, 18:43 Видео 23

Глава региона Владимир Васильев открыл мемориальный комплекс в селе Ботлих и вручил медали ополченцам.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В рамках празднования 20-летия победы над международными террористами, вторгшимися в Дагестан, глава республики Владимир Васильев встретился с ополченцами, которые в августе 1999 года воевали против незаконных бандформирований.

«Рядовые жители наших горных районов встретили нашествие вооруженных до зубов, имевших богатый опыт боевиков, прошедших международную подготовку, вступив с ними в бой…» — заявил Владимир Васильев, поблагодарив ополченцев за самоотверженность.

Также глава республики вручил ополченцам юбилейные медали и открыл мемориал памяти жителям Ботлихского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, во время боевых действий в августе–сентябре 1999 года и в других горячих точках.

Как писал ранее 5-tv.ru, Бесланской школе № 1, получившей известность из-за трагических событий 2004 года (15 лет назад здесь были захвачены заложники, более 300 человек погибло), планируют придать статус памятника федерального значения.

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