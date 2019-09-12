Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сбивать беспилотники

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий спецслужбам сбивать беспилотники. Авторы инициативы, ссылаясь на мировую практику, утверждают, что эти летательные аппараты все активнее используются для совершения терактов и преступлений. Поэтому документ, в первую очередь, направлен на защиту граждан и важных государственных объектов.

«Только в прошлом году, по официальным данным, над объектами важными государственными, находящимися под охраной войск Национальной гвардии, было совершенно 16 пролетов беспилотников. Важные государственные объекты — это объекты ядерной энергетики, атомные комплексы, закрытые города», — заявил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

Важно отметить, что уничтожаться дроны будут в самых крайних случаях, на их применение в мирных целях пока никаких запретов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему было выдвинуто данное предложение.