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Маринованный редис: рецепт пикантной закуски быстрого приготовления

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Из овощей уйдет лишняя горечь, а аромат поразит ваших гостей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen, 5-tv.ru

Маринованный редис, который можно приготовить буквально за несколько минут, внесет разнообразие в ваше меню и напомнит о весне зимними днями.

Такая закуска идеально будет сочетаться с поджаренным хлебом, макаронами, картофелем и мясными блюдами. А также маринованный редис можно добавить в салат. При правильной заготовке из овоща уйдет вся горечь, а аромат приятно удивит вас и ваших гостей.

Ингредиенты для маринованного редиса

Для приготовления пикантной закуски вам понадобится один пучок редиса, вода для маринада — 300 миллилитров, уксус — 50 миллилитров, сахар — одна столовая ложка, соль — одна чайная ложка, гвоздика — четыре штуки, перец черный — пять штук и перец душистый — пять штук.

Рецепт маринованного редиса

Налейте в небольшую кастрюлю воды и поставьте на огонь. Тем временем обрежьте у редиса хвостики. Для закуски следует выбирать корнеплоды без темных пятен. Когда вода закипит, добавьте редис и все остальные ингредиенты. Оставьте кастрюлю на огне на пять минут. После этого переложите редис в заранее стерилизованную банку и залейте маринадом. Готовую закуску нужно поставить в холодильник. Маринованный редис может храниться до полугода.

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