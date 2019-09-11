Концерт, посвященный дню рождения Кобзона, состоялся в Кремлевском дворце

Российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону 11 сентября исполнилось бы 82 года. В день рождения артиста в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт-посвящение. На сцене выступили коллеги знаменитого певца, передает ТАСС.

В вечере приняли участие Лев Лещенко, Владимир Винокур, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Хибла Герзмава, а также Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и другие артисты. В том числе и советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина. Она рассказала о том, ка дружила с Иосифом Кобзоном и о том, каким человеком он был.

«Для меня этот человек символ страны, порядочности, я не говорю об искусстве, это потрясающе. Такой тембр голоса — редко, где сейчас встретишь. А человек он потрясающий в том плане, что он с чувством юмора. Вид у него всегда был настолько строгий, но на самом деле человек со стрежнем, мог и заплакать, если трагедия у кого-то случалась, мог порадоваться откровенно. Единственное, не сильно любил танцевать», — рассказала надежда Бабкина.

Репертуар Иосифа Кобзона включал в себя около трех тысяч песен, которые вошли в музыкальную летопись XX века. Это всеми любимые произведения «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы», «В городском саду» и многие другие.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года после продолжительной болезни, ему было 80 лет. Артист также активно занимался общественной, политической и благотворительной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин показал архивное видео с Кобзоном.