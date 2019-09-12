РЖД открыла продажу билетов в купе поездов дальнего следования по 500 рублей

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) открыла продажу билетов в купе на некоторые поезда дальнего следования стоимостью от 500 рублей, передают «Известия».

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Пассажиры могут приобрести билеты в купейные вагоны по специальному тарифу на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 9 по 17 декабря. В акции РЖД участвуют более 20 маршрутов поездов, курсирующие между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и другими городами.

При покупке билета от 90 до 81 дня до отправления поезда для пассажиров действует скидка. Количество мест по данным тарифам ограничено. Скидки не действуют на проезд организованных групп пассажиров, а также при покупке детских билетов. Приобрести проездной документ можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.

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