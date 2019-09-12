Актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце

Петру Мамонову предстоит сложная операция на сердце в четверг, 12 сентября. Об этом представители актера сообщили в его официальном аккаунте в Facebook.

«Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него », — говорится в тексте публикации.

68-летний Петр Мамонов был экстренно госпитализирован в столичную больницу 24 августа 2019 года. Актер вместе с женой находился в 140 километрах от Москвы, когда внезапно у него случился инфаркт миокарда.

Петр Мамонов за лучшую мужскую роль в фильме «Остров» был удостоен наград кинофестивалей и премий: «Ника», «Московская премьера», «Золотой орел», XIV Фестиваль российского кино в городе Онфлер и «Жорж». Также артист известен, как создатель музыкальной группы «Звуки Му».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петр Мамонов выписан из больницы под расписку супруги.