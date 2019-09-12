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  4. Актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце

Актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце

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В конце августа артист пережил обширный инфаркт. 12 сентября артисту предстоит пережить операцию на самом важном органе.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Петру Мамонову предстоит сложная операция на сердце в четверг, 12 сентября. Об этом представители актера сообщили в его официальном аккаунте в Facebook.

«Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него», — говорится в тексте публикации.

68-летний Петр Мамонов был экстренно госпитализирован в столичную больницу 24 августа 2019 года. Актер вместе с женой находился в 140 километрах от Москвы, когда внезапно у него случился инфаркт миокарда.

Петр Мамонов за лучшую мужскую роль в фильме «Остров» был удостоен наград кинофестивалей и премий: «Ника», «Московская премьера», «Золотой орел», XIV Фестиваль российского кино в городе Онфлер и «Жорж». Также артист известен, как создатель музыкальной группы «Звуки Му».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петр Мамонов выписан из больницы под расписку супруги.

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