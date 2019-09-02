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  4. Петр Мамонов выписан из больницы под расписку супруги

Петр Мамонов выписан из больницы под расписку супруги

, 13:15 40

По словам родственников, самочувствие у артиста «неважное».

Фото : ТАСС/Боброва Светлана

Актер и музыкант Петр Мамонов выписан из больницы до следующей операции на сердце, которая запланирована позднее в этом месяце. Об этом в понедельник, 2 сентября, Агентству городских новостей «Москва» сообщила супруга артиста Ольга.

«Мы забрали его из больницы под расписку, сейчас он дома. Нужно теперь ждать две с половиной недели до следующей операции. Самочувствие у него неважное, но в больнице он не хочет быть, дома лежит», — отметила она.

68-летний Петр Мамонов был экстренно госпитализирован 24 августа в Первую Градскую больницу в Москве. У артиста случился инфаркт миокарда, когда они с супругой находились в загородном доме в 140 километрах от столицы.

Предполагалось, что он останется в этом медучреждении вплоть до второй операции.

Мамонов — рок-музыкант, создатель группы «Звуки Му», актер, поэт, радиоведущий. Он снимался в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан» и других. Артист является лауреатом кинопремий «Ника» и «Золотой орел». Он также удостоился приза XIV Фестиваля российского кино за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».

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