Видео: Фанаты встретили Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Дагестана

Хабиб Нурмагомедов после победы в Абу-Даби над американцем Дастином Порье прилетел в Дагестан. Чемпиона UFC на родине фанаты и журналисты встречали прямо в аэропорту. Поклонники бойца опубликовали многочисленные видео со встречи с кумиром в Instagram.

Самолет с Хабибом Нурмагомедовым приземлился в Махачкале. Звезда UFC, встретившись с земляками, поделился впечатлениями о прошедшем поединке с Дастином Порье. Российский боец утверждает — ему удалось одолеть американца, потому что многие из его приемов были ожидаемы. Однако дагестанца удивила потрясающая физическая форма соперника.

Отец Хабиба Нурмагомедова уверен, что в бою с Порье его сын допустил две серьезных ошибки. Однако «оплошности» не повлияли на ход и итог поединка. Хабиб Нурмагомедов пообещал провести в ближайшее время фан-встречу с соотечественниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка.