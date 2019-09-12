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  4. Видео: Фанаты встретили Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Дагестана

Видео: Фанаты встретили Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Дагестана

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Чемпион UFC вернулся на родину после победы в Абу-Даби над американцем Дастином Порье.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Хабиб Нурмагомедов после победы в Абу-Даби над американцем Дастином Порье прилетел в Дагестан. Чемпиона UFC на родине фанаты и журналисты встречали прямо в аэропорту. Поклонники бойца опубликовали многочисленные видео со встречи с кумиром в Instagram.

Самолет с Хабибом Нурмагомедовым приземлился в Махачкале. Звезда UFC, встретившись с земляками, поделился впечатлениями о прошедшем поединке с Дастином Порье. Российский боец утверждает — ему удалось одолеть американца, потому что многие из его приемов были ожидаемы. Однако дагестанца удивила потрясающая физическая форма соперника.

Отец Хабиба Нурмагомедова уверен, что в бою с Порье его сын допустил две серьезных ошибки. Однако «оплошности» не повлияли на ход и итог поединка. Хабиб Нурмагомедов пообещал провести в ближайшее время фан-встречу с соотечественниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка.

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