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  4. Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка

Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка

, 14:48 103

Радостную новость сообщил отец чемпиона UFC.

Фото : www.globallookpress.com / Andy Rowland, via www.imago-imag

Недавняя победа над американцем Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби стала не единственной радостной новостью за последнее время для российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Отец спортсмена — Абдулманап — рассказал Sports.ru об еще одном потрясающем событии в жизни звезды смешанных единоборств.

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«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего», — поделился старший Нурмагомедов.

По словам отца Хабиба, он много времени уделяет тренировкам своего маленького внука. За спортивными «достижениями» ребенка следит сам боец.

«Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», — поделился Абдулманап.

У 30-летнего Нурмагомедова и его супруги двое детей — четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Однако фотографий звездного семейства не сыщешь днем с огнем — спортсмен предпочитает не раскрывать подробностей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram.

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