Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка

Недавняя победа над американцем Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби стала не единственной радостной новостью за последнее время для российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Отец спортсмена — Абдулманап — рассказал Sports.ru об еще одном потрясающем событии в жизни звезды смешанных единоборств.
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По словам отца Хабиба, он много времени уделяет тренировкам своего маленького внука. За спортивными «достижениями» ребенка следит сам боец.
У 30-летнего Нурмагомедова и его супруги двое детей — четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Однако фотографий звездного семейства не сыщешь днем с огнем — спортсмен предпочитает не раскрывать подробностей личной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram.