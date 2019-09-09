Хабиб Нурмагомедов с женой ожидают рождения третьего ребенка

Недавняя победа над американцем Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби стала не единственной радостной новостью за последнее время для российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Отец спортсмена — Абдулманап — рассказал Sports.ru об еще одном потрясающем событии в жизни звезды смешанных единоборств.

«Сделали лохудру!»: лохматая Пегова с жутковатым макияжем показала закулисье

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего» , — поделился старший Нурмагомедов.

По словам отца Хабиба, он много времени уделяет тренировкам своего маленького внука. За спортивными «достижениями» ребенка следит сам боец.

«Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать », — поделился Абдулманап.

У 30-летнего Нурмагомедова и его супруги двое детей — четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Однако фотографий звездного семейства не сыщешь днем с огнем — спортсмен предпочитает не раскрывать подробностей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram.