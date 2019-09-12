США планируют ограничить продажу вейпов из-за участившихся смертей

Власти США объявили войну вейпам. Уже в ближайшее время жидкости для испарителей будут полностью изъяты из продажи. Распоряжение сейчас готовит управление американского Минздрава по санитарному надзору и качеству продуктов и медикаментов.

Причина таких действий — рост смертности среди любителей вейпов — зафиксировано уже шесть летальных исходов. Медики считают, что химические вещества, которые входят в состав жидкостей, вызывают опасные легочные заболевания. И их жертвами становятся, в основном, подростки.

Производители электронных сигарет уже готовятся подсчитывать убытки. Вернуться на рынок Штатов они смогут только в том случае, если значительно переработают рецептуру и получат разрешение от надзорных ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что для россиян хотят установить единую минимальную цену на сигареты.