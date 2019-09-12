Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в одном фильме: чем удивит «Тайна печати дракона»

Удивительное путешествие за печатью дракона скоро смогут совершить любители приключенческого кино. В прокат выходит российско-китайский фильм режиссера Олега Степченко. Сюжет наполнен приключениями в духе Пиратов Карибского моря. А в ролях Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Никулин побывал на предпремьерном показе. Чего ждать от фильма? Подробности в репортаже.