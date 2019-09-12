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  4. Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в одном фильме: чем удивит «Тайна печати дракона»

Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в одном фильме: чем удивит «Тайна печати дракона»

, 8:59 Эфирная новость 37

11 сентября в Москве состоялся предпремьерный показ российско-китайской кинокартины.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Удивительное путешествие за печатью дракона скоро смогут совершить любители приключенческого кино. В прокат выходит российско-китайский фильм режиссера Олега Степченко. Сюжет наполнен приключениями в духе Пиратов Карибского моря. А в ролях Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Никулин побывал на предпремьерном показе. Чего ждать от фильма? Подробности в репортаже.

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