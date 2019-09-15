Рандеву за 50 миллионов. Дженнифер Энистон нашла спутника через брачное агенство

Новый бойфренд за деньги! Звезда американского сериала «Друзья» Дженнифер Энистон обратилась за помощью в элитное брачное агентство. За свидание с одним из претендентов актриса заплатила 750 тысяч долларов — это почти 50 миллионов рублей! Кто же новый избранник Дженнифер? За что журналисты окрестили ее самой знаменитой чайлдфри в шоу-бизнесе? И почему 50-летней звезде не везет в личной жизни? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свои 50 Дженнифер Энистон — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Ее состояние оценивается в 20 миллионов долларов. Этих денег хватит на несколько поколений. Правда, детей у актрисы нет.

Психолог Инна Власенко ставит актрису в один ряд с людьми, сфокусированными на себе: «Им интересно заниматься только своей жизнью. Они понимают, что рождение ребенка — это возможность ограничения их свободы. Особенно, если ты публичный человек».

Жесткая позиция в отношении детей и стала причиной расставания со многими мужчинами. В 2005 году звезда развелась с Брэдом Питтом. Он начал встречаться с Анджелиной Джоли на съемках фильма. Питт объяснил, что мечтает о большой семье. После расставания с ним Дженнифер несколько лет восстанавливалась у лучших психотерапевтов. Но свою позицию не изменила.

Психолог Инна Власенко считает, что причины разрыва пары следует искать в детстве актрисы. К тому же в отношениях с Брэдом Питтом Энистон пережила две беременности, которые не привели к рождению детей.

Действительно, когда девочке было девять лет, ее родители развелись. Она осталась с матерью, но скучала по отцу и часто ездила к нему в Лос-Анджелес. Здесь и началась ее стремительная карьера. Все фильмы и сериалы с участием Энистон были высоко оценены зрителями и критиками. Ей удавались как комедийные, так и драматические роли.

Дженнифер долгое время не могла устроить личную жизнь. Пока в 2011 году не начала встречаться с актером Джастином Теру. В 2015-м пара поженилась. А через три года Энистон и Теру объявили о расставании.

По данным СМИ, причиной недопонимания также стал вопрос о наследнике. Впрочем, Энистон не унывает. Чтобы выйти замуж в третий раз, она решила обратиться за помощью к профессионалам.

Наталья Бурмакина, кандидат педагогических наук, специалист отношений: «Мы говорим об американской культуре сватовства, там люди любят обращаться в брачные агентства, и именно успешные люди».

Сотрудники агентства подобрали Дженнифер спутника. Это успешный бизнесмен. Он не имеет никакого отношения к кинематографу. За свидание с актрисой мужчина заплатил такую же сумму, как Энистон — почти 50 миллионов рублей.

Наталья Бурмакина: «Чтобы найти мужчину по статусу — успешного, состоятельного, имеющего недвижимость, счета, определенный ежемесячный доход, это стоит от 250 тысяч рублей до двух с половиной миллионов.

Говорят, избранник уже пригласил ее на вторую встречу. Сложно не влюбиться в Энистон! Актриса выглядит как минимум на 20 лет моложе. И уверяет, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Называет себя королевой салатов, занимается йогой и кикбоксингом. А для полного счастья ей не хватает только партнера, разделяющего ее взгляды.

Ранее 50-летняя актриса заявила, что полностью довольна своим внешним видом. Но одного из возможных возрастных изменений Дженнифер Энистон боится как огня.