Петросян может стать отцом в 73? Что скрывает 30-летняя спутница юмориста

С кем проводит отпуск Евгений Петросян? Чем закончился его скандальный развод с Еленой Степаненко? Во сколько обходится юмористу новый быт, и готовится ли Евгений Ваганович к свадьбе? Какое событие кардинально может изменить его жизнь? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Петросян вновь оказался в центре внимания. 73-летний юморист приехал в Сочи в сопровождении 30-летней спутницы.

Кадр из передачи «Светская хроника»

О романе Евгения Вагановича и его помощницы Татьяны Брухуновой поклонники говорят давно. Пара это не комментирует, но продолжает появляться вместе. Некоторые поклонники считают: из-за Татьяны рассталась одна из самых крепких пар отечественной эстрады.

Громкий развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся год назад. Юмористы жили в браке 33 года. Сейчас бывшие супруги делят имущество. Это шесть квартир в центре Москвы, стоимость только одной из которых доходит до 300 миллионов рублей, коллекция антиквариата, предметы искусства, крупные денежные суммы на счетах. Предметами спора становятся даже книги.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин: «Он — коллекционер. Для него это, конечно, представляет ценность. Вероятно, Степаненко, оценивая эти книги втридорога, хотела, чтобы суд оставил книги Петросяну, а Петросян выплатил Степаненко компенсацию».

Разбираться, кому и что должно достаться, Степаненко и Петросян могут несколько лет. До сих пор им не удалось найти компромисс. К тому же большая часть имущества требует оценки. Сейчас суд назначил профессиональную экспертизу.

Сергей Жорин: «Суд назначает по своей инициативе экспертизу, возлагает все расходы на Петросяна, предварительно заблокировав ему все счета и отказав в разблокировке счетов. Это может быть хитроумный ход: у Петросяна не будет денег на экспертизу, и суд будет принимать во внимание ту оценку, которую сделала Степаненко. Но мы этого не допустим».

Елена Степаненко после расставания не унывает. Похудевшая на 43 килограмма артистка делится с подписчиками секретами своей стройности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан Елены Степаненко (@elena_stepanenko_queen) 21 Авг 2019 в 12:10 PDT

«Худеть нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошке. И два литра воды. Еще нужно быть в хорошем настроении, любить друг друга и желать всем хорошего вечера, дня и утра!»

Петросяну свободная жизнь тоже идет на пользу. Евгений Ваганович регулярно радует подписчиков фотографиями, где он в модных нарядах. Поклонники уверены: новоиспеченный холостяк всеми силами пытается соответствовать молодой музе.

Instagram @petrosyanevgeny

Александр Морозов, юморист, друг Евгения Петросяна: «Когда ты получил печать в паспорте, ты выходишь на улицу из ЗАГСа и понимаешь, что ты в ином статусе. И уже в статусе архангела, парящего в небесах, который может все. Это здорово! Евгений Ваганович — свободный, молодой, прекрасный мужчина. Танюша тоже. Ну и что? Я вот тоже себе молодую ищу».

Татьяна с удовольствием делится в соцсетях своими образами. Например, комбинезон от именитого отечественного дизайнера стоимостью 75 тысяч рублей. Сумка из последней коллекции известного дома моды — 78 тысяч рублей. Босоножки — 34 тысячи.

Кадр из передачи «Светская хроника»

На последних фотографиях внимательные поклонники разглядели на безымянном пальце Брухуновой кольцо, напоминающее помолвочное. СМИ тут же подхватили новость: «Свадьба не за горами!». Татьяна будто не понимает, почему к ее персоне приковано всеобщее внимание.

«12 лет мы ходим на мероприятия, но только сейчас это стало кому-то интересно. Почему?»

Правда, сама в это время подписывается на аккаунты фотографов новорожденных и аксессуары для мам и малышей в соцсетях. Неужели Евгений Ваганович в свои 73 года не только решил сменить статус холостяка, но и стать отцом? Поклонники с нетерпением ждут новостей от пары о предстоящей свадьбе и пополнении в семье юмориста.

Ранее домработница Петросяна заявила, что Степаненко навела порчу на юмориста.