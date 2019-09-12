«Такая сладкая булочка»: Пелагея восхитила фанатов фото с пухленькой дочкой

Певица Пелагея поделилась в Instagram двумя пляжными фотографиями из Сочи. На первом снимке она сидит в красном купальнике и очках вместе с двухлетней дочерью. На втором фото мама и дочка запечатлены в одинаковых платьях.

«В Сочи +25 (градусов по Цельсию — Прим. ред.). Кто может — поехали купаться!» — зазывает знаменитость на курорт.

Певица Пелагея с дочерью. Instagram @pelageya_insta

Поклонникам Пелагеи очень понравились ее семейные фотографии с пляжа. Меньше чем за сутки ее посту поставили около 30 тысяч лайков. В комментариях пользователи отмечали красоту мамы и дочки и оставляли теплые пожелания.

«Вы прекрасны с доченькой!»

«Просто милота! Здоровья вам и счастья!»

«Волшебные девочки»;

«Невозможная красавица с прелестным пупсиком», — написали восхищенные подписчики.

Пелагея выкладывает не первое курортное фото в этом году. Как сообщал 5-tv.ru, 30 августа она опубликовала снимок в коротком платьице. Некоторые поклонники не узнали постройневшую любимицу.