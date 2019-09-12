Первый исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Джефф Фенхольт скончался в возрасте 68 лет. Его нашли мертвым в собственном доме за три дня до 69-летия. Актер сыграл заглавную роль в постановке более 700 раз, пишет таблоид TMZ.

К концу первого турне Фенхольт всерьез пристрастился к спиртным напиткам и наркотикам. Отказаться от пагубных привычек ему помог уход в христианство. Со временем артист отрастил себе длинные волосы.

Кроме того, Фенхольт известен причастностью к хэви-метал группе Black Sabbath. Участники коллектива пробовали его в качестве солиста и сделали множество совместных записей. Однако сотрудничество не удалось. Певец позднее утверждал, что причиной стали религиозные разногласия.

Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» был написан Эндрю Ллойдом Уэббером. Премьера состоялась на Бродвее в 1971 году. Исполнителем заглавной партии для альбома того же года стал вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. В 1973-м вышел фильм «Иисус Христос — суперзвезда», который снискал хвалебные отзывы критиков.

Как сообщал 5-tv.ru, 31 июля ушел из жизни бродвейский режиссер Гарольд Принс. Он поставил такие легендарные мюзиклы, как «Призрак оперы», «Кабаре» и «Эвита».