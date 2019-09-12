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  4. В краевом минобразования извинились перед мальчиком с прической Ибрагимовича

В краевом минобразования извинились перед мальчиком с прической Ибрагимовича

, 19:55 Эфирная новость 40

В истории с переводом на домашнее обучение одного из школьников из-за его необычной прически уже разбирается краевой следственный комитет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / iamzlatanibrahimovic, 5-tv.ru

Следственный комитет Красноярского края разбирается в скандальной истории с переводом на домашнее обучение одного из школьников. Все из-за его необычной прически.

Мальчик всего лишь хотел быть похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. У него так же выбриты виски и собраны в пучок волосы на макушке. Родители посчитали требование педагогов «самодурством» и обратились в прокуратуру. А учителя, в свою очередь, ссылаются на устав школы, который категорически запрещает ученикам, дословно — «экстравагантные стрижки».

У министра образования Красноярского края совсем иное мнение. Сегодня она встретилась с родителями мальчика и извинилась за коллег.

«Министр отметила, что школа не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребенка. Нестандартная прическа — это личное дело учеников и не более того», — заявила на встрече с родителями пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская.

Скандал между тем набирает обороты. Пользователи Интернета уже обратились к самому Ибрагимовичу с просьбой защитить своего поклонника. В соцсетях запущен хэштэг — #HairLikeIbrahimovich.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Василий Уткин вступился за школьника, затравленного из-за прически.

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